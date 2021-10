Dossier de la rédaction : 20 octobre 1996, la Marche Blanche. sur Auvio

. (1) C’était il y a tout juste 25 ans. La Marche Blanche. Le dimanche 20 octobre 1996, plus de 300.000 personnes défilaient dans les rues de Bruxelles en hommage aux « enfants disparus » et contre le système judiciaire. Dans la foulée de l’arrestation de Marc Dutroux et ses complices et des terribles révélations qui ont suivi, la Belgique est traumatisée. Dossier de Marie VANCUTSEM.

(2) Extrait de la série-docu « innommable » de Malika ATTAR et Sylvie CHEVALIER diffusé ces mercredi 20 et 27 octobre