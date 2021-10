Dossier de la rédaction : Travailler la nuit sur Auvio

Le gouvernement fédéral s’est accordé mardi matin sur le budget 2022 et sur toute une série de dossiers dont la réforme du marché du travail, la fiscalité ou encore le coût de l'énergie. Parmi les points abordés également, une volonté de faciliter le travail de nuit notamment pour rendre la Belgique plus compétitive dans le secteur de l'E-commerce. Au-delà du coût que cela représente, et c'est bien là que le bât blesse - puisque qu'un sursalaire est prévu dès 20 heures dans la législation belge sur le travail de nuit -, le travail nocturne peut avoir des effets délétères sur la santé des tra