Dossier de la rédaction : Remise au travail des malades de longues durées sur Auvio

En Belgique, quelque 500.000 travailleurs sont aujourd’hui malades de longue durée et 25.000 d’entre eux jouissent d’une autonomie suffisante pour reprendre, accompagnés, une activité professionnelle au moins à temps partiel, selon le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke. Alors, une telle remise au travail des malades de longues durées, comment cela fonctionne ? On en parle avec François PERL, ancien directeur de l'INAMI et actuel directeur de la mutualités Solidaris.