Dossier de la rédaction : sur Auvio

Qu’on l’ait vue ou non, tout le monde a pu entendre parler de la nouvelle série Netflix SquidGame, la série coréenne ultra-violente, met en scène des jeux d’enfants comme 1,2,3 soleil où les perdants sont exécutés. Le problème est que son impact se fait déjà ressentir dans les cours de récrés… Comme à Erquelinnes, où les perdant.e.s reçoivent des coups. Reportage de Nicolas RONDELEZ. Analyse ensuite de ce phénomène, son influence et ses dangers et les moyens de le limiter avec le psychopédagogue Bruno HUMBEECK.