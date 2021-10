Dossier de la rédaction : Quel est l'état de la démocratie en Belgique ? sur Auvio

Selon un sondage RTBF/Kantar réalisé entre les 20 et 27 septembre 2021, un Belge interrogé sur quatre estime que notre système démocratique doit être supprimé et remplacé par un autre. Toujours d'après ce sondage, plus d'un Belge sur trois estime que notre société serait mieux gérée si le pouvoir était concentré dans les mains d'un seul leader fort. Près de 60% de personnes interrogées estiment que les gouvernements et les ministres n'ont plus de réelles capacités pour améliorer leur vie quoditienne. On tente de comprendre et d'analyser ces résultats avec Benoît FRYDMAN, professeur au centre