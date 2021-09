Dossier de la rédaction : Premières démolitions à Pepinster sur Auvio

C'est ce jeudi que vont enfin commencer les démolitions des maisons fortement touchées par les inondations de la mi-juillet à Pepinster. Un soulagement pour les habitants puisque ces destructions sont aussi une manière symbolique de tourner la page et de pouvoir enfin penser reconstruction. Ce sont pour l'instant une quarantaine de bâtiments qui vont être démolis et cela s'étalera sur plusieurs semaines. On en parle avec Philippe GODIN, bourgmestre de Pepinster.