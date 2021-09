Dossier de la rédaction : #Investigation: le footgate sur Auvio

Thierry LUTHERS et Patrick REMACLE proposent un numéro spécial d'Investigation ce mercredi soir sur La Une "Le milieu du terrain." Un long format, réalisé sur plusieurs années, qui vous emmènera dans les coulisses du football belge au travers du prisme du "Footgate", cette série d'enquêtes menée par la justice belge pour dénoncer magouilles, actes de corruption et matches truqués entre arbitres, dirigeants de club et agents en Pro League.