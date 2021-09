Dossier de la rédaction : sur Auvio

La province de Liège a basculé en niveau d’alerte 4 mardi dernier. Une hausse des foyers de contamination et des cas positifs est en effet enregistrée dans plusieurs communes de la province, soit une moyenne de 100 contaminations pour 100.000 habitants durant 14 jours consécutifs. La hausse se marque principalement dans les communes ou le taux de vaccination est le plus faible. Du côté des hôpitaux, craint-on un nouveau pic d'hospitalisation? On en parle avec Philippe DEVOS, chef de service des soins intensifs du CHC de Liège.