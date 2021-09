Dossier de la rédaction : Flandre & COVID sur Auvio

Les habitant.es du nord du pays ont-ils raison de vouloir alléger certaines mesures comme le port du masque obligatoire dans certains endroits ? Les avis sont partagés, même si une grande partie de la population est vaccinée en Flandre, le virus continue à circuler. Quelle est l'état d'esprit des Flamands en ce jour de Codeco ? On en parle avec Ivan De VADDER, journaliste à la VRT et chroniqueur au Soir. Et qu'en pensent les expert.es ? Sont-ils aussi divisés sur la question ? Alors que nous sommes aux portes de l'automne, le masque ne reste-t-il pas une bonne manière de se protéger contre l