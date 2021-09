MARIE-SABRINA NABAB habite à Limbourg. Tout le rez-de-chaussée de son habitation a été ravagé par les eaux. Plus de cuisine, plus de salon, une vraie désolation. Après avoir été hébergée deux semaines chez des amis, elle a décidé de réintégrer sa maison. Au premier étage, les chambres et la salle de bain, au deuxième étage, ils ont essayé de reconstituer un petit salon, une pièce de vie.