Dossier de la rédaction : Pourquoi 1 enseignant sur 4 change de profession durant sa première année ? sur Auvio

Marc SIRLEREAU est parti à la rencontre de jeunes professeur.es qui font leur première rentrée. Des institutrices et instituteurs, des régent.es, issu.es du général, du technique, etc. Beaucoup de jeunes professeur.es quittent l’enseignement très rapidement. Salaire, manque de stabilité, difficulté de gérer une classe ? On va essayer de comprendre la ou les raisons cumulées qui les poussent à démissionner de ce métier qu'ils et elles avaient pourtant choisi.