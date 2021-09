Dossier de la rédaction : Rentrée scolaire perturbée sur Auvio

(1) Comment se présente cette nouvelle rentrée scolaire après cette année perturbée ? Un vrai retour à la normale s’annonce-t-il enfin ? Quelles seront les règles sanitaires dans les écoles primaires en région bruxelloise ? On retrouve Tom DENIS en direct de l'École fondamentale "À la Croisée des Chemins" située à Neder-Over-Hembeek avec Graziella DI DONATO, la directrice.

(2) On évoque aussi la rentrée du point de vue des enfants. Comment les aider à amorcer un retour à l’école apaisé ? Quelles seront les précautions en vigueur concernant le Covid-19 ? On en parle avec Dimitri VAN DER L