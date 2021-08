Dossier de la rédaction : La fin de l'été signe-t'elle le retour des embouteillages ? sur Auvio

La fin des grandes vacances est souvent synonyme de nouveaux embarras de circulation dans la capitale. Des embouteillages qui nuisent au bien être des Bruxellois mais qui peuvent aussi avoir un fort impact sur la vie économique de la ville. (1) Reportage de François-Xavier LEGRAND sur la question de la mobilité et du télétravail en cette rentrée. (2) On en parle avec Olivier WILLOCX, Président du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale (BECI)

(3) Nous serons également en direct depuis Liège pour un point sur la mobilité avec Marc HILDESHEIM.