Dossier de la rédaction : Coup d'envoi des Jeux Paralympiques de Tokyo sur Auvio

C'est ce mardi 24 août que démarrent les jeux paralympiques de Tokyo. L'occasion de mettre les projecteurs sur ces sportifs et sportives hors normes. Ils sont 32 Belges, hommes et femmes à participer à la compétition. Comment cette compétition sportive a-t-elle évolué dans le temps ? Est-ce que les médias accordent assez de visibilité à ces sportifs et sportives qui réalisent des performances inouïes malgré leur situation de handicap ? On en parle avec Thierry ZINTZ, professeur en Management des Organisations Sportives à la Faculté des Sciences de la Motricité de l'UCLouvain et titulaire de