Dossier de la rédaction : Près d'un mois après les inondations sur Auvio

Plus de vingt jours après les inondations qui ont ravagé une partie de la Belgique, où en sont les communes les plus touchées? A Trooz, la situation reste très délicate. Des centaines de personnes n'ont toujours pas pu être relogées. De nombreuses habitations n'ont plus de sanitaires et encore moins de gaz et d'électricité. Ce qui coince : la coordination des aides. On en parle avec Fabien BELTRAN, bourgmestre de la commune de Trooz.