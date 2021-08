Dossier de la rédaction : Nouveau rapport du GIEC sur le climat sur Auvio

Le rapport des experts climat de l'ONU, ou GIEC, attendu lundi s'annonce comme "l'avertissement le plus sévère jamais lancé" sur le rôle du comportement humain dans le réchauffement de la planète, a déclaré le président de la COP26 Alok Sharma. Que va contenir concrètement ce rapport et quelles leçons devons-nous en tirer ? On en parle avec Hugues Goosse, directeur de recherches au Fonds de la recherche scientifique et professeur de climatologie à l’UCLouvain.