Dossier de la rédaction

La Région de Bruxelles-Capitale et la Ville de Bruxelles ont pris l’initiative - en collaboration avec Brussels By Night Federation - de soutenir le secteur de la nuit en invitant les clubs et promoteurs de soirées à investir l’esplanade de la Cité Administrative, en août et septembre, afin de retrouver leurs publics respectifs du vendredi au samedi. 11 projets sélectionnés se sont vu attribuer une date chacun afin de produire un événement dansant (1500/2000 personnes) gratuit en plein air. Pour ce faire, les opérateurs participants bénéficieront d’un soutien logistique et financier