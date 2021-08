Dossier de la rédaction : 4 aout 2020: Beyrouth, un an après sur Auvio

Il y a un an jour pour jour, le 4 aout 2020, deux terribles explosions dans le port de Beyrouth faisaient plus de 200 morts et enfonçaient encore un peu plus le pays dans une crise économique, politique et sociale, déjà bien installée. Un an après, où en est-on ? Quel fut l’impact de ces explosions, à long terme ? Le pays parvient-il à se relever ? Dans quelle situation se trouvent les Libanais ? On fait le point avec Wahoub FAYOUMI, qui s’est rendue sur place le mois dernier.