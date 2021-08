Dossier de la rédaction : L'exploitation en ligne de mineurs en augmentation sur Auvio

Dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains ce 30 juillet dernier, la Police Fédérale a voulu mettre en lumière l’augmentation des cas d’exploitation sexuelle en ligne de mineurs. Le rôle croissant d’Internet dans ce phénomène se manifeste essentiellement lors des premiers contacts entre les exploiteurs et leurs victimes. La pandémie de Covid-19 n’est certainement pas étrangère à cette tendance, mais la police craint que celle-ci ne se poursuive après la crise sanitaire. On en parle ce lundi avec Eric GARBAR, responsable du service central Traite et Traf