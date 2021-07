Dossier de la rédaction : Les établissements scolaires seront-ils prêts pour la rentrée ? sur Auvio

Les terribles inondations des 15 & 16 juillet dernier ont touchés plus de 120 communes en Belgique. Cette catastrophe n'a évidemment pas épargné les écoles. Photocopieuses hors-services, salles de gymnastiques défigurées et mobilier détruit. La course contre la montre est lancée pour tout nettoyer, réparer, racheter avant la rentrée de septembre. Les établissements seront-ils prêts ? Comment financer cette remise en état ? Nous allons mesurer l'ampleur des dégâts dans une école de Wavre avec Grégory FOBE. Nous recevons sensuite Christian MODAVE, Président du Comité diocésain de l'enseignemen