Dossier de la rédaction : Les sociétés spécialisées dans la participation citoyenne sur Auvio

On parle de participation citoyenne ce matin. Plusieurs processus étant en cours un peu partout, à tous les niveaux. De l'échelle européenne à l'échelle locale. En région bruxelloise, la deuxième commission délibérative sur la question du logement des sans-abris se clôturera par exemple dans quelques jours par exemple. Et on s'intéresse plus précisément ce mardi à ceux qui en ont fait leur métier, ces sociétés spécialisées dans la participation citoyenne, avec Aline WAVREILLE. Qui sont-ils et quelle est leur mission ?