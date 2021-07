Dossier de la rédaction : Que retenir de cette 16e édition de l'Euro ? sur Auvio

Pascal CLAUDE reviendra, au lendemain de la finale opposant l’Angleterre à l’Italie, sur cette 16ème édition de l’Euro avec Manu JOUS et Eby BROUZAKIS, nos deux commentateurs vedettes en radio. Que retenir de cette édition ? Ce format pour le moins particulier a-t-il convaincu ? Quels furent les moments les plus marquants ? Les plus polémiques ? Nous reviendrons également avec eux sur le parcours de nos Diables Rouges, sur les moments forts… et moins forts.