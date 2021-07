Dossier de la rédaction : Haïti fragilisé par l'assassinat du président Jovenel Moïse sur Auvio

(1) En Haïti, dans la nuit de mardi à mercredi, le président Jovenel Moïse a été assassiné à son domicile par ce qui semblerait être un commando de mercenaires. Elu en 2016 et intronisé en février 2017, Jovenel Moïse avait vu sa cote de popularité dégringoler sans discontinuer depuis sa prise de fonction. Cet assassinat risque de fragiliser encore un peu plus ce pays pauvre déjà constamment sous tension. Remise en contexte avec Françoise WALLEMACQ



(2) Pour en parler nous recevons également le poète, dramaturge et auteur haïtien Jean D'AMERIQUE. Même s'il vit aujourd'hui en Europe, il est