Dossier de la rédaction : La situation des sans-papiers grévistes de la faim à l'église du Béguinage à Bruxelles se détérioren de jour en jour sur Auvio

La situation des sans-papiers grévistes de la faim à l'église du Béguinage à Bruxelles se détériorent de jour en jour. D'après les équipes de Médecins du Monde, les grévistes refusent désormais toute aide extérieure et ont décidé de ne plus s'hydrater. Un tournant dangereux qui pourrait mener à des dégâts irréversibles pour leur santé, voire au décès. Démunis, la Croix Rouge et les équipes de Médecins du Monde en appellent au gouvernement pour faire bouger les choses. Ces personnes sont déterminées et n'ont manifestement plus rien à perdre. La seule issue serait un geste de la part de nos di