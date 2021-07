Dossier de la rédaction : 22 ans après Rosetta et une première Palme d'Or, comment Luc Dardenne voit-il l'avenir du cinéma ? sur Auvio

C'est le 25 mai 1999 que les frères Dardenne, Jean-Pierre et Luc, se font connaître et reconnaître internationalement lorsqu'ils reçoivent leur première Palme d'Or à Cannes pour Rosetta. Un film qui par ailleurs lancera la carrière de la toute jeune comédienne à l'époque Emilie Dequenne. Aujourd'hui nous recevons Luc DARDENNE, alors que la soirée d'ouverture du Festival de Cannes avait lieu hier soir, quel regard le cinéaste pose-t-il sur ces grandes cérémonies ? Alors que les cinémas ont dû fermer six mois en raison de l'épidémie, comment voit-il l'avenir de ce secteur ?