Dossier de la rédaction : Que sont devenu.e.s les marcheurs pour le climat ? sur Auvio

Que sont devenu.e.s les marcheurs pour le climat? L'épidémie de Covid 19 a mis un peu entre parenthèses leurs actions et leur visibilité mais ça ne veut pas dire qu'ils ont chômé. Alors que le Canada croule sous des chaleurs infernales et que Greta Thunberg revient doucement sur le devant de la scène en vilipendant avec la virulence qu'on lui connait les dirigeants des états et les grandes entreprises, nous recevons Adélaïde CHARLIER, l'une des figures de proue de la lutte climatique en Belgique francophone.