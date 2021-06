Dossier de la rédaction : Comment bien partir en vacances en France et en Europe ? sur Auvio

Les vacances approchent et on fait un point sur les règles et normes en vigueur en France et dans l’Union Européenne.

(1) Notre correspondant dans le sud de la France, Michel BERNOUIN, nous résume la situation et les règles d’application dans le sud de la France.

(2) C'est ce jeudi 1er juillet que le certificat covid européen entrera en vigueur. Le sésame pour pouvoir voyager dans l'Union européenne cet été. Une procédure assez simple via smartphone qui permet de garantir que vous êtes vaccinés, ou que vous avez les résultats d'un test PCR négatif dans les 48 heures qui précèdent votre dé