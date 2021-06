Dossier de la rédaction : Le Pentagone & de possibles OVNI sur Auvio

C'est ce 25 juin que le Pentagone va dévoiler un rapport sur 120 phénomènes aériens qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas pu être identifiés. Ce rapport ne contient pas d'éléments probants qui tendraient à affirmer qu'il s'agisse de véhicules extraterrestres, toutefois, aucune technologie connue des Américains ne peut expliquer les phénomènes observés. Autant dire que les ufologues et autres passionnés attendent ce rapport avec gourmandise. On en parle avec Luc DINI, ingénieur de constructions aéronautiques et président de la commission sigma 2, organe de l’Association aéronautique et astronauti