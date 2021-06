Dossier de la rédaction : Être frère ou soeur de personnes en situation de handicap sur Auvio

On vous parle régulièrement des personnes en situation de handicap, des défis qu’elles relèvent, ou de leurs difficultés. On parle beaucoup plus rarement de ce que peuvent vivre leurs frères et sœurs. Or, le handicap touche en fait toute la famille. Daphné VAN OSSEL est allée à la rencontre de ces familles, elle nous explique comment les membres d'une fratrie peuvent souffrir du handicap de leur frère ou sœur.