Dossier de la rédaction : Faits de racisme au sein des pompiers et ambulanciers de Bruxelles sur Auvio

Le SIAMU de Bruxelles se débat depuis plusieurs mois avec des accusations de racisme dans le chef de certains de ses pompiers et ambulanciers. Interpellations au Parlement, intervention d'Unia et audit externe, le service d'incendie s'est trouvé au coeur de la tourmente, son image en sortant passablement écornée. Accusé d'inertie, l'Etat-major du SIAMU est sur la sellette et toute une culture d'entreprise se trouve remise en question. Un reportage de Philippe CARLOT. On reçoit pour en parler le Président de la Codico (commission diversité) du SIAMU de Bruxelles, Negi BEN ALI.