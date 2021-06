Dossier de la rédaction : Tourisme wallon et traiteurs: les attentes du CODECO du jour sur Auvio

Plusieurs secteurs vont être pendus aux annonces du CODECO de ce vendredi. Celui du tourisme local notamment, avec cette question : les séjours en gîtes de grande capacité seront-ils autorisés cet été. C'est en tout cas ce que réclame le secteur, défendu par deux fédérations wallonnes : Accueil Champêtre en Wallonie et Gîtes de Wallonie. Elles avaient conjointement alerté les politiques sur la question et semblent avoir été entendue. Le secteur s'attend donc à de bonnes nouvelles tout en retenant son souffle. On en parle avec Alexandra CARRARA, chargée de communication d'Accueil Champêtre.