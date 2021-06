Dossier de la rédaction : Publication d'une édition critique de "Mein Kampf" sur Auvio

L’éditeur français Fayard publie ce mercredi 2 juin une édition critique de « Mein Kampf », manifeste politique rédigé par Adolph Hitler dans les années 1924/25. Le livre présente les fondements de l’idéologie nazie prônée par son auteur. Tombé dans le domaine public en 2016 – et rendu accessible au plus grand nombre via Internet – le livr n’est pourtant pas à mettre dans toutes les mains. D’où l’idée de Fayard de publier une nouvelle traduction, enrichie d’annotations critiques et d’analyses historiques. « Historiciser le mal – Une édition critique de Mein Kampf » a été réalisée sous la dir