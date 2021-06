Dossier de la rédaction : Le coût des tests PCR en question sur Auvio

Ce sera l'une des questions au menu du CODECO de ce vendredi 4 juin : la Belgique - comme le fait la France – doit-elle rendre gratuits les tests PCR à destination des voyageurs et voyageuses belges ? A un mois jour pour jour du début des grandes vacances, cette question agite les esprits. Et pour cause, elle revêt plusieurs aspects éthiques : celui de la discrimination entre vacciné.e.s et non vacciné.e.s, celui de la situation financière des candidat.e.s touristes,... Et puis, la gratuité, cela signifie que le coût de ces tests PCR reposeront sur la collectivité. Là encore, est-il souhaita