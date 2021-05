Dossier de la rédaction : L'abaissement du droit de vote à 16 ans sur Auvio

Lors du prochain scrutin européen, en 2024, les personnes de 16 ans et plus auront le droit de se rendre aux urnes. Ce plan a été finalisé dans l'accord de coalition fédéral, fin de l'année dernière. Pour les partis Vivaldi, l'abaissement de l'âge du droit de vote fait partie du "renouveau démocratique", un ensemble de mesures destinées à restaurer la confiance dans la politique. Développement avec Marc SIRLEREAU, qui est allé recueillir quelques témoignages de jeunes plus ou moins concernés.