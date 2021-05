Dossier de la rédaction : Les risques liés à l'activité du volcan Nyiragongo sur Auvio

La ville de Goma, en République Démocratique du Congo a été en partie évacuée. Cette évacuation fait suite à la forte activité du volcan Nyiragongo dans l'est du pays. En plus des tremblements de terre, le magma est bien présent sous Goma mais aussi sous le lac Kivu, ce qui pourrait entraîner l'émission de gaz toxiques et la mort de milliers de personnes par asphyxie. Compte rendu de la situation humanitaire catastrophique sur place avec le Docteur Franck LUTU, responsable médical sur le projet Goma pour MSF. Ensuite, Corentin CAUDRON, vulcanologue à l'Institut des Sciences de la terre à Gre