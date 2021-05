Dossier de la rédaction : Régression du droit à l'avortement ? sur Auvio

Aux Etats-Unis, le gouverneur du Texas a signé mercredi dernier une loi interdisant aux femmes d'avorter au-delà de six semaines de grossesse. Cela dans un contexte où la Cour suprême a prévu de se pencher à l'automne prochain sur le droit des femmes à avorter, un droit acquis pourtant depuis 1973. On fait le point avec notre correspondant aux Etats-Unis, Philip CROWTHER.

En Europe aussi, on observe des régressions en la matière. En Pologne notamment, où depuis janvier dernier, il est pratiquement interdit aux femmes d'avorter sauf en cas de viol, d'inceste ou de danger pour la santé ou la