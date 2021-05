Dossier de la rédaction : Chasse à l'homme sur fond d'extrême droite sur Auvio

Le militaire recherché par la police depuis mardi soir et suspecté extrêmement dangereux est un homme connu pour ses accointances avec l'extrême droite. Le militaire a laissé une lettre d’adieu dans laquelle il se dit prêt à une confrontation jusqu’à la mort avec les forces de l’ordre. Ces dernières années, de multiples attentats ont été perpétrés par des personnes proches des mouvances d'extrême droite comme à Christchurch en mars 2019, ou encore les attentats d'Oslo et d'Utoya en 2011 commis par le tristement célèbre Anders Behring Breivik. Que sait-on du profil de ces personnes et faut-il