Dossier de la rédaction : Déconfinement en France sur Auvio

(1) Dès ce mercredi 19 mai, la France se déconfine encore un peu plus avec à la clef, un retour à la vie presque "normale". Ce sont les commerces non-essentiels, les terrasses des cafés et restaurants, les stades et les évènements culturels qui vont voir le public revenir. Le couvre-feu est également décalé à 21 heures. Concrètement, comment cela va-t-il se dérouler et quelle est l'atmosphère dans les rues de France ? On en parle avec notre envoyée spéciale Françoise BARE.

(2) Chez nous, les mesures de confinement et déconfinement ont été assez différentes de chez nos voisins français. Que