Dossier de la rédaction : CODECO: qu'attend le secteur culturel ? sur Auvio

Le dossier de la rédaction: Depuis la mi-mars 2020, le secteur culturel est à l'arrêt. Si pour les petites salles de spectacle et/ou de théâtre, une reprise des activités pourrait être envisagée avec un public réduit, qu'en est-il des grandes salles de concert dont la programmation doit être bookée des mois à l'avance. Le secteur est exsangue, ses travailleurs n'en peuvent plus. Qu'attendent-ils du Codeco de ce jour ? On en parle avec Coralie BERAEL, directrice du Sportpaleis Group, qui comprend Forest National, et porte-parole de Live2020.