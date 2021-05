Dossier de la rédaction : Opposition au projet de musée du Chat sur Auvio

DOSSIER DE LA REDACTION - Le 22 avril, Bruxelles-Capitale annonçait l’octroiement d’un permis d’urbanisme en vue de la création d’un musée consacré au Chat de Philippe Geluck au Mont des Arts. Depuis, une pétition s’opposant au projet a déjà rassemblé plus de 4500 signatures. Comment expliquer cette réaction et qu’en pense le créateur du Chat ? On entend les explications de deux signataires de la pétition, Maud SALEMBIER, professeure à l’ESA Saint-Luc et Maelle DELAPLANCHE, curatrice et on reçoit en plateau Philippe GELUCK, dessinateur.