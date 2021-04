Dossier de la rédaction : Déconfinement du secteur culturel sur Auvio

Porté par le mouvement Still Standing for Culture, le secteur culturel a décidé de commencer à se déconfiner. Dès ce vendredi 30 avril, en Wallonie et à Bruxelles, des théâtres, cinémas et salles de spectacle ont décidé de rouvrir leur portes au public. Ce sont une centaine de lieux culturels et artistiques qui ont décidé de braver l'interdiction d'exercer, tout en suivant néanmoins un protocole sanitaire stricte. Le cinéma Caméo à Namur ouvrira ses portes le samedi 1er mai. Sa coordinatrice, Laurence HOTTART, nous explique pourquoi.