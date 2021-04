Dossier de la rédaction : La pollution de nos déchets métalliques sur Auvio

L'invité dans l'actu : Emmanuel Morimont, journaliste RTBF. Nos déchets métalliques sont au cœur d’un scandale environnemental. Nos voitures hors d’usage, nos vieux équipements électriques et électroniques terminent leur vie dans des broyeurs à métaux. Chaque année, ces industries recyclent plus de 3 millions de tonnes de ferrailles en Belgique. Derrière cette économie circulaire utile se cache une pollution sans précédent. Confrontée à la loi du silence du secteur et avec l’aide de scientifiques et de citoyens, l’équipe d’#Investigation tente de trouver des réponses dans cette nouvelle enqu