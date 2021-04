Dossier de la rédaction : Situation critique pour les services sociaux sur Auvio

(1) On s’intéresse ce mardi à la situation critique de nos services sociaux avec Bertrand HENNE qui nous explique la problématique en deux minutes.

(2) François HEUREUX interrogera ensuite à ce sujet, Ysaline VRANCKX, assistante sociale à Babel de l'ASBL L'Equipe, un service de consultation pluridisciplinaire qui accueille des personnes présentant des difficultés psychiques associées à la consommation de produits. "Désastreuse et révoltante", ce sont les mots qu’elle utilise pour évoquer la situations des travailleurs.euses du psycho social et des bénéficiaires de ces services. En effet, le