Dossier de la rédaction : Le procès Derek Chauvin sur Auvio

L’accusation et la défense ont terminé jeudi l’audition de leurs témoins dans le procès de Derek Chauvin, accusé d’avoir tué George Floyd l’an dernier. Procès qui reprendra ce lundi avec les réquisitions et la plaidoirie, avant que le jury ne se retire pour délibérer. On fait le point sur l’avancée du procès, ainsi que sur la multiplication des bavures policières aux USA avec notre correspondant Philip CROWTHER, en direct de Minneapolis.