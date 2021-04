DOSSIER DE LA REDACTION. Incendie de Notre-Dame de Paris : 2 ans après, le gigantesque chantier dont la fin est prévue en 2024 est toujours en phase de sécurisation. Où en sont les travaux ? On fait le point avec Françoise BARE, journaliste RTBF et François BLARY, professeur d’histoire de l’art et d’archéologie du Moyen Âge à l'ULB.