Dossier de la rédaction : Bertrand Piccard boucle un ambitieux challenge sur Auvio

L’explorateur et psychiatre suisse Bertrand PICCARD boucle son challenge lancé il y a plus de 4 ans : regrouper 1000 solutions économiquement rentables pour remédier au changement climatique. Un guide pratique en cours d’élaboration permettra de répondre à n’importe quelle demande, qu’elle émane de l’industrie ou d’un citoyen. Il nous parle de l’aboutissement de ce défi ambitieux et de la suite de ses projets.