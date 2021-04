Dossier de la rédaction : USA: le point sur la situation sanitaire sur Auvio

Sonia DRIDI, notre correspondante à Washington, sera avec nous ce mardi pour évoquer la situation sanitaire aux Etats-Unis, après avoir interviewé le docteur Anthony FAUCI, épidémiologiste de renom, figure centrale de la lutte contre le covid et conseiller pour la santé publique de Joe Biden. Où en est la vaccination ? Quelles ont été les erreurs dans la gestion de la crise ? Quelles différences entre la présidence de Biden et celle de Trump ? Réponses avec Sonia DRIDI et Anthony FAUCI.