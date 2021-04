DOSSIER DE LA REDACTION. Pascal CLAUDE. Partout en Europe, on observe que beaucoup d’arbres dépérissent. Au point qu’on se demande parfois si les forêts vont tenir le coup. Or, que peut-on faire pour garantir leur avenir ? C’est une question qui commence à réellement préoccuper. On en parle avec Carl DEFOY, qui a fait le tour des acteurs liés à la forêt.