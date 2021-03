Dossier de la rédaction : "Traces", dans l'oeil de la première vague sur Auvio

Caroline LAMARCHE et Gaël TURINE nous présentent « Traces », un recueil de portraits et de textes réalisés lors de la première vague de Covid-19 aux Hôpitaux Iris Sud (HIS) et qui paraît aux Éditions Luc Pire ce 30 mars 2021. « Traces », ce sont 172 pages de portraits et 40 pages de témoignages de près de 200 membres du personnel hospitalier. Infirmiers, médecins, agents d’entretien, employés administratifs,…Tous ont raconté leur ressenti de cette période au photographe professionnel Gaël Turine et à l’écrivaine Caroline Lamarche.