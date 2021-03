L'invité actu : Renforcement du mécanisme de contrôle et d’autorisation des exportations de vaccins sur Auvio

L’Union européenne est le plus grand exportateur de vaccins au monde, et ce malgré de grandes difficultés à vacciner sa population. Pour pallier ce problème, la commission a décidé de renforcer le mécanisme de contrôle et d’autorisation des exportations de vaccins. Sandro CALDERON nous explique ce paradoxe. Nous développerons ensuite cette problématique avec Maitre Bruno LEBRUN, spécialiste en droit européen et de la concurrence.